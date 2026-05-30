Visites libre de l’exposition Paul Almasy « Photographe humaniste », Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art de Toulon (MAT) · Toulon
Informations pratiques
Visites libre de l’exposition Paul Almasy « Photographe humaniste » 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au Cabinet d’art graphique du MAT
Exposition « Paul Almasy, photographe humaniste » (jusqu’au 31 octobre)
À quelques pas de l’exposition Man Ray, le Cabinet d’art graphique propose un contrechamp avec une sélection de photographies de Paul Almasy (1906-2003), issues des collections du musée. Né à Budapest et naturalisé français, Almasy a parcouru le monde pendant plus de cinquante ans, attentif aux visages, aux gestes et aux paysages humains. Un fil rouge relie les deux expositions : en 1961, Almasy a photographié Man Ray dans son atelier de la rue Férou.
Gare ferroviaire, gare routière et arrêt Liberté du réseau Mistral à 5 min à pied. Venez en bus avec le réseau Mistral : ligne 1, 2, 6, 10, 11, 11B, 18, 20, 36, 40, 191, 70, 102, 103 – arrêts Péri-obs ou Vauban.
Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.
En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes
En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)
Au Cabinet d’art graphique du MAT
ville de toulon
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