Visites libres de l’église et du prieuré de Ronsenac Journées Europénnes du Patrimoine devant l’église Ronsenac

Informations pratiques

Ronsenac

Visites libres de l’église et du prieuré de Ronsenac Journées Europénnes du Patrimoine

devant l’église 8 place Saint Jean Baptiste Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite commentée propose de découvrir le Prieuré de Ronsenac, un monument historique fondé au XIe siècle par des moines bénédictins. Les commentaires détaillent l’histoire et l’architecture de ce site classé. L’église vient d’être restauré!

.

devant l’église 8 place Saint Jean Baptiste Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 10 83 laurent-montigny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour offers visitors the chance to explore the Priory of Ronsenac, a historic monument founded in the 11th century by Benedictine monks. The commentary provides details on the history and architecture of this listed site. The church has just been restored!

L’événement Visites libres de l’église et du prieuré de Ronsenac Journées Europénnes du Patrimoine Ronsenac a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme du Sud Charente