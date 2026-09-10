Visites libres et guidées du Lazaret de La Grande Chaloupe, Lazarets de La Grande Chaloupe, La Possession

Informations pratiques

Visites libres et guidées du Lazaret de La Grande Chaloupe 19 et 20 septembre Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir l’histoire de la quarantaine et de l’engagisme à La Réunion grâce à nos expositions Quarantaine & Engagisme et Métissage végétal . Des visites guidées sont programmées uniquement le dimanche 20 septembre à 10h et 14h (sur réservation).

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

A l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir l’histoire de la quarantaine et de l’engagisme à La Réunion grâce à nos expositions « Quarantaine & Engagisme » et « Métissage végétal ».

©Département de La Réunion