Visites libres – Sites Patrimoniaux, JEP 2026 – Melesse, Melesse

Informations pratiques

Visites libres – Sites Patrimoniaux 19 et 20 septembre JEP 2026 – Melesse Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres – Sites Patrimoniaux

– L’Église Saint-Pierre (hors office liturgique)

– Le Porche Renaissance, au cimetière communal

– La fontaine des Rigons & le verger conservatoire, au parc du Quincampoix

– Les Lagunes, au Pré bas des Guimondières

– Le Lavoir, 6 route de Chevaigné

Des supports d’information sont disponibles sur place.

JEP 2026 – Melesse 35520 Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.melesse.fr/ma-ville/decouvrir/histoire-et-patrimoine/patrimoine/ https://www.melesse.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2026/ Comme chaque année, la Ville de Melesse vous propose de partir à la découverte du patrimoine communal !

Visites libres – Sites Patrimoniaux

©Mairie de Melesse – Coralie Boëté