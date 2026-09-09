Visites libres – Sites Patrimoniaux, JEP 2026 – Melesse, Melesse
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Melesse · Melesse
Informations pratiques
Visites libres – Sites Patrimoniaux 19 et 20 septembre JEP 2026 – Melesse Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites libres – Sites Patrimoniaux
– L’Église Saint-Pierre (hors office liturgique)
– Le Porche Renaissance, au cimetière communal
– La fontaine des Rigons & le verger conservatoire, au parc du Quincampoix
– Les Lagunes, au Pré bas des Guimondières
– Le Lavoir, 6 route de Chevaigné
Des supports d’information sont disponibles sur place.
JEP 2026 – Melesse 35520 Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.melesse.fr/ma-ville/decouvrir/histoire-et-patrimoine/patrimoine/ https://www.melesse.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2026/ Comme chaque année, la Ville de Melesse vous propose de partir à la découverte du patrimoine communal !
Visites libres – Sites Patrimoniaux
©Mairie de Melesse – Coralie Boëté