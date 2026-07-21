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Visites nocturnes et illuminations de l’église de Bourg-Charente Eglise de Bourg-Charente Bourg-Charente

vendredi 14 août 2026 · Eglise de Bourg-Charente · Bourg-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Eglise de Bourg-Charente
Adresse
14 Rue des Écoles
Ville
16200 Bourg-Charente
Département
Charente
Tarif
8 8 8

Bourg-Charente

Visites nocturnes et illuminations de l’église de Bourg-Charente

Eglise de Bourg-Charente 14 Rue des Écoles Bourg-Charente Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-23

L’église de Bourg-Charente, avec sa façade élégante et ses vestiges de peintures murales, seront magnifiés par les commentaires du guide et les illuminations et autres vidéo projections, lors de ces visites nocturnes exceptionnelles .
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Eglise de Bourg-Charente 14 Rue des Écoles Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 14 14  silvio.pianezzola@orange.fr

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English :

The church in Bourg-Charente, with its elegant façade and remnants of murals, will be brought to life by the guide’s commentary, along with lighting effects and video projections, during these exceptional evening tours.

L’événement Visites nocturnes et illuminations de l’église de Bourg-Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Cognac

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