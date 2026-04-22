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Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes Bourg-Charente

Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes Bourg-Charente mardi 11 août 2026.

Adresse : Parking de la place du Port

Ville : 16200 Bourg-Charente

Département : Charente

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7 7

Bourg-Charente

Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes

Parking de la place du Port Bourg-Charente Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 10:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Rendez-vous sur le parking de la place du port à 10h30. La visite se terminera chez la céramiste Marion Vannier.
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Parking de la place du Port Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

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English : Visit to Bourg-Charente | Villages of Stones and Vines

Meet at the Place du Port parking lot at 10:30 am. The tour ends at Marion Vannier’s ceramics worshop.

L’événement Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac