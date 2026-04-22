Bourg-Charente

Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes

Parking de la place du Port Bourg-Charente Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 10:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Rendez-vous sur le parking de la place du port à 10h30. La visite se terminera chez la céramiste Marion Vannier.

.

Parking de la place du Port Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visit to Bourg-Charente | Villages of Stones and Vines

Meet at the Place du Port parking lot at 10:30 am. The tour ends at Marion Vannier’s ceramics worshop.

L’événement Visite à Bourg-Charente | Villages de Pierres et de Vignes Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac