La tête dans les étoiles | Séances planétarium Salle des fêtes Bourg-Charente

Informations pratiques

Bourg-Charente

La tête dans les étoiles | Séances planétarium

Salle des fêtes 10 rue des écoles Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Voyagez dans les étoiles avec Cosmos Découverte à Bourg-Charente ! Du 28 au 30/07, profitez d’une séance gratuite de planétarium à 360° en intérieur. Une odyssée interactive dès 5 ans.

.

Salle des fêtes 10 rue des écoles Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel through the stars with Cosmos Découverte in Bourg-Charente! From July 28–30, enjoy a free indoor 360%B0 planetarium show. An interactive odyssey for ages 5 and up.

L’événement La tête dans les étoiles | Séances planétarium Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac