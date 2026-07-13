La tête dans les étoiles | Séances planétarium Salle des fêtes Bourg-Charente
mardi 28 juillet 2026 · Salle des fêtes · Bourg-Charente
Informations pratiques
Bourg-Charente
La tête dans les étoiles | Séances planétarium
Salle des fêtes 10 rue des écoles Bourg-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Voyagez dans les étoiles avec Cosmos Découverte à Bourg-Charente ! Du 28 au 30/07, profitez d’une séance gratuite de planétarium à 360° en intérieur. Une odyssée interactive dès 5 ans.
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Salle des fêtes 10 rue des écoles Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com
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English :
Travel through the stars with Cosmos Découverte in Bourg-Charente! From July 28–30, enjoy a free indoor 360%B0 planetarium show. An interactive odyssey for ages 5 and up.
L’événement La tête dans les étoiles | Séances planétarium Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac
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