Informations pratiques

Bourg-Charente

L’Atelier des P’tits Cavaliers

Allée des platanes Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Place aux premiers pas à poney dès 3 ans ! Au bord de l’eau, partagez un atelier complice de 30 min en duo (brossage et balade le long de la Charente). Gratuit sur réservation

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Allée des platanes Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

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English : The Little Riders’ Workshop

It’s time for your child’s first pony ride—starting at age 3! Right by the water, enjoy a 30-minute bonding workshop for two (grooming and a ride along the Charente River). Free with reservation

L’événement L’Atelier des P’tits Cavaliers Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac