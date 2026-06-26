L’Atelier des P’tits Cavaliers Bourg-Charente
lundi 13 juillet 2026 · Bourg-Charente
Informations pratiques
Bourg-Charente
L’Atelier des P’tits Cavaliers
Allée des platanes Bourg-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Place aux premiers pas à poney dès 3 ans ! Au bord de l’eau, partagez un atelier complice de 30 min en duo (brossage et balade le long de la Charente). Gratuit sur réservation
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Allée des platanes Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com
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English : The Little Riders’ Workshop
It’s time for your child’s first pony ride—starting at age 3! Right by the water, enjoy a 30-minute bonding workshop for two (grooming and a ride along the Charente River). Free with reservation
L’événement L’Atelier des P’tits Cavaliers Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac