Son et lumière de Bourg Charente Bourg-Charente
Son et lumière de Bourg Charente Bourg-Charente jeudi 9 juillet 2026.
Bourg-Charente
Son et lumière de Bourg Charente
Le Clos de la Treille Bourg-Charente Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif en ligne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
Pour cette nouvelle édition, l’association Histoire et culture à Bourg-Charente vous donne rendez-vous au Clos de la Treille. Ce spectacle historique retrace la véritable histoire d’une tradition et d’un savoir faire unique au monde… le cognac.
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Le Clos de la Treille Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 30 25
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English :
For this new edition, the association Histoire et culture à Bourg-Charente invites you to the Clos de la Treille. This historical show retraces the true history of a tradition and know-how unique in the world… cognac.
L’événement Son et lumière de Bourg Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac