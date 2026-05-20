Bourg-Charente

Son et lumière de Bourg Charente

Le Clos de la Treille Bourg-Charente Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif en ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Pour cette nouvelle édition, l’association Histoire et culture à Bourg-Charente vous donne rendez-vous au Clos de la Treille. Ce spectacle historique retrace la véritable histoire d’une tradition et d’un savoir faire unique au monde… le cognac.

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Le Clos de la Treille Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 30 25

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English :

For this new edition, the association Histoire et culture à Bourg-Charente invites you to the Clos de la Treille. This historical show retraces the true history of a tradition and know-how unique in the world… cognac.

L’événement Son et lumière de Bourg Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac