Informations pratiques

Bourg-Charente

La tête dans les étoiles | Atelier astro’

Place du port Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:30:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Atelier astro’ Le sentier des planètes

Explorez le système solaire à taille humaine ! En famille (dès 6 ans), recréez l’Univers à l’échelle lors d’une balade scientifique et ludique de 1h30.

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Place du port Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

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English :

Astro Workshop: The Path of the Planets

Explore the solar system on a human scale! Bring the whole family (ages 6 and up) and recreate the universe to scale during a fun, educational 1.5-hour walk.

L’événement La tête dans les étoiles | Atelier astro’ Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac