La tête dans les étoiles | Atelier astro’ Bourg-Charente
mardi 28 juillet 2026 · Bourg-Charente
Informations pratiques
Bourg-Charente
La tête dans les étoiles | Atelier astro’
Place du port Bourg-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Atelier astro’ Le sentier des planètes
Explorez le système solaire à taille humaine ! En famille (dès 6 ans), recréez l’Univers à l’échelle lors d’une balade scientifique et ludique de 1h30.
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Place du port Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com
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English :
Astro Workshop: The Path of the Planets
Explore the solar system on a human scale! Bring the whole family (ages 6 and up) and recreate the universe to scale during a fun, educational 1.5-hour walk.
L’événement La tête dans les étoiles | Atelier astro’ Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac
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