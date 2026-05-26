Visites olfactives du jardin Jardin un Pied Devant l’Autre Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Visites olfactives du jardin

Jardin un Pied Devant l’Autre 21 Rue de Beaumont Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Visite sensorielle commentée du jardin de plantes aromatiques et médicinales Un Pied Devant l’Autre une balade à vivre avec les 5 sens pour s’émerveiller. Réservation en ligne. .

Jardin un Pied Devant l’Autre 21 Rue de Beaumont Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Visites olfactives du jardin Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme