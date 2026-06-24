Visites pédagogiques été 2026 Ferme équestre de la Forge Étueffont samedi 11 juillet 2026.

Étueffont

Visites pédagogiques été 2026

Ferme équestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-05 14:59:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-28

Nos visites pédagogiques sont adaptées à tous les âges, nous nous adaptons à notre public pour vous transmettre notre passion des animaux. 1h à 1h30 d’animation par visite.

Prévoir des chaussures adaptés à la ferme ( passage dans des zones boueuses).

Les mineurs doivent être accompagné d’un adulte responsable muni d’un billet pendant les animations.

Billet payant à partir de 18 mois.

Venez partager un moment de découverte et de tendresse avec les animaux de notre basse cour, mais aussi les poneys et ânes de la ferme équestre.

Visite des animaux de la basse cour, des poneys et des ânes. La visite se termine par un atelier pansage (action de brosser).

Il est possible de rajouter une promenade à dos d’âne de 45 min avant ou après la visite (20€/âne, prévoir un adulte /âne loué). .

Ferme équestre de la Forge 13 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visites pédagogiques été 2026

L’événement Visites pédagogiques été 2026 Étueffont a été mis à jour le 2026-06-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)