Le Girouard

Visites producteurs Ferme de la Chancelière

2, La Chancelière Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

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2, La Chancelière Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Visites producteurs Ferme de la Chancelière Le Girouard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards