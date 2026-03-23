Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu
Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu lundi 23 mars 2026.
Un concept immersif entre théâtre et visite guidée
Avec Visites Spectacles, vous ne suivez pas simplement un guide… vous entrez dans une histoire.
Des comédiens professionnels, en costume, vous entraînent dans un scénario captivant à travers les rues de Paris. Chaque quartier devient un décor, chaque monument une scène, et chaque visite une véritable aventure.
Le résultat ? Une immersion totale où l’on apprend en s’amusant, dans une ambiance vivante et interactive.
Plusieurs formats pour vivre l’expérience
Visites Spectacles propose différentes façons de découvrir Paris :
- Visites-Spectacles : une véritable pièce de théâtre en plein air
- Visites-Enquêtes : menez l’enquête aux côtés d’un comédien
- Visites Contées : laissez-vous transporter par des récits fascinants
Chaque parcours vous fait explorer un quartier emblématique ou plus secret de Paris, tout en vivant une histoire unique et immersive.
Des scénarios variés dans les plus beaux quartiers de Paris
Parmi les expériences proposées :
- ️ L’intrigue des passages couverts
- ⛪ Le secret de Notre-Dame
- ️ Enquête au Père Lachaise
- Aventure au musée d’Orsay
- ️ La magie du Marais
Chaque visite vous plonge dans un univers différent, entre histoire, légendes et théâtre.
Et comme pour vos autres activités : les scénarios peuvent évoluer selon les dates, pour offrir une expérience renouvelée à chaque participation.
Des visites régulières toute l’année
Les visites sont proposées régulièrement, notamment le week-end, avec plusieurs créneaux selon les parcours.
Sessions tout au long de l’année
Horaires variables selon les scénarios (souvent en journée ou début d’après-midi)
Chaque visite dure environ 1h30 à 2h, pour une immersion complète dans l’histoire et le spectacle
Pourquoi choisir Visites Spectacles ?
Participer à une visite spectacle, c’est :
- Vivre une expérience immersive unique
- Découvrir l’histoire de Paris autrement
- Partager un moment convivial et original
- Être surpris à chaque coin de rue
Prêt à vivre Paris comme un spectacle ?
Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement à la recherche d’une activité originale à Paris, Visites Spectacles vous promet une aventure inoubliable.
Laissez vous guider… et entrez dans l’histoire.
Et si les rues de Paris devenaient une scène de théâtre à ciel ouvert ? Avec Visites Spectacles, la capitale se transforme en véritable décor vivant où histoire, comédie et mystère prennent vie sous vos yeux.
Du lundi 23 mars 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
payant
- Visites-Spectacles :
25€ adulte, 23€ tarif réduit, 20€ pour les moins de 18 ans
- Visites-Enquêtes :
21€ adulte, 20€ tarif réduit, 17€ pour les moins de 18 ans
- Visites contées / guidées :
32€ adulte, 30€ tarif réduit, 27€ pour les moins de 18 ans (entrée incluse)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-23T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.visites-spectacles.com/ +33749403441 lola@visites-spectacles.com