Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu lundi 23 mars 2026.

Un concept immersif entre théâtre et visite guidée

Avec Visites Spectacles, vous ne suivez pas simplement un guide… vous entrez dans une histoire.

Des comédiens professionnels, en costume, vous entraînent dans un scénario captivant à travers les rues de Paris. Chaque quartier devient un décor, chaque monument une scène, et chaque visite une véritable aventure.

Le résultat ? Une immersion totale où l’on apprend en s’amusant, dans une ambiance vivante et interactive.

Plusieurs formats pour vivre l’expérience

Visites Spectacles propose différentes façons de découvrir Paris :

Visites-Spectacles : une véritable pièce de théâtre en plein air

: une véritable pièce de théâtre en plein air Visites-Enquêtes : menez l’enquête aux côtés d’un comédien

: menez l’enquête aux côtés d’un comédien Visites Contées : laissez-vous transporter par des récits fascinants

Chaque parcours vous fait explorer un quartier emblématique ou plus secret de Paris, tout en vivant une histoire unique et immersive.

Des scénarios variés dans les plus beaux quartiers de Paris

Parmi les expériences proposées :

Chaque visite vous plonge dans un univers différent, entre histoire, légendes et théâtre.

Et comme pour vos autres activités : les scénarios peuvent évoluer selon les dates, pour offrir une expérience renouvelée à chaque participation.

Des visites régulières toute l’année

Les visites sont proposées régulièrement, notamment le week-end, avec plusieurs créneaux selon les parcours.

Sessions tout au long de l’année

Horaires variables selon les scénarios (souvent en journée ou début d’après-midi)

Chaque visite dure environ 1h30 à 2h, pour une immersion complète dans l’histoire et le spectacle

Pourquoi choisir Visites Spectacles ?

Participer à une visite spectacle, c’est :

Vivre une expérience immersive unique

Découvrir l’histoire de Paris autrement

Partager un moment convivial et original

Être surpris à chaque coin de rue

Prêt à vivre Paris comme un spectacle ?

Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement à la recherche d’une activité originale à Paris, Visites Spectacles vous promet une aventure inoubliable.

Laissez vous guider… et entrez dans l’histoire.

Et si les rues de Paris devenaient une scène de théâtre à ciel ouvert ? Avec Visites Spectacles, la capitale se transforme en véritable décor vivant où histoire, comédie et mystère prennent vie sous vos yeux.

Du lundi 23 mars 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

payant

Visites-Spectacles :

25€ adulte , 23€ tarif réduit, 20€ pour les moins de 18 ans

: , 23€ tarif réduit, 20€ pour les moins de 18 ans Visites-Enquêtes :

21€ adulte , 20€ tarif réduit, 17€ pour les moins de 18 ans

: , 20€ tarif réduit, 17€ pour les moins de 18 ans Visites contées / guidées :

32€ adulte, 30€ tarif réduit, 27€ pour les moins de 18 ans (entrée incluse)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-23T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.visites-spectacles.com/ +33749403441 lola@visites-spectacles.com



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