Visites théâtralisées de Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours

Informations pratiques

Visites théâtralisées de Cruviers-Lascours 3 – 5 juillet Cruviers-Lascours Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:00:00+02:00

Départ des visites à 18h, 18h30, 19h et 19h30.

Buvette et petite retauration sur place.

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Au travers d’une visite théâtralisée de Lascours, entrez dans l’imaginaire et venez vivre les petites histoires qui auraient pu marquer la vie des villageois au fil des siècles.