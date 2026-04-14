Visites théâtralisées et surprenantes, Maison Nature & Patrimoines, Castellane

Visites théâtralisées et surprenantes Samedi 23 mai, 18h30 Maison Nature & Patrimoines Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La Maison Nature & Patrimoines et la troupe de théâtre des Cabotins vous proposent des visites insolites des expositions !

Maison Nature & Patrimoines Place Marcel Sauvaire 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492831923 http://www.maison-nature-patrimoines.com https://www.facebook.com/maisonnaturepatrimoines/

La Maison Nature & Patrimoines et la troupe de théâtre des Cabotins vous proposent des visites insolites des expositions !