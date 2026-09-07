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Visitez ce château du XVIe siècle et son parc arboré !, Château de Montjaux, Montjaux

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montjaux · Montjaux

Visitez ce château du XVIe siècle et son parc arboré !, Château de Montjaux, Montjaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montjaux
Adresse
Route du château, 12490 Montjaux
Ville
12490 Montjaux
Département
Aveyron
Tarif
7€. Tarif de groupe possible à partir de 10 personnes. Réservation obligatoire.

Visitez ce château du XVIe siècle et son parc arboré ! 19 et 20 septembre Château de Montjaux Aveyron

7€. Tarif de groupe possible à partir de 10 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du château de Montjaux

Découvrez l’intérieur richement meublé du château de Montjaux ainsi que ses jardins à la française, lors d’une visite guidée exceptionnelle assurée par les propriétaires eux-mêmes.

Château de Montjaux Route du château, 12490 Montjaux Montjaux 12490 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 54 95 85 »}] Ce château du XVIe siècle est situé en bord de route Saint-Afrique-Rodez. Nomé « château mineur » par rapport au « château vieux » sur la colline Montjaux (Mons Jovis), ce bâtiment quadrangulaire classique en grès gris rosé surmonté de 4 tours est entouré d’un beau jardin à la française avec ses tilleuls tricentenaires et son cadran solaire de 1771. À l’intérieur, les cheminées monumentales ont été retouchées au XIXe siècle, et décorées de peinture au XXe. Route Saint-Afrique-Rodez ou Millau-Montjaux par la vallée du Tarn.
Découvrez l’intérieur remarquablement meublé du château de Montjaux ainsi que ses jardins à la française lors d’une visite guidée organisée par les propriétaires des lieux.

©Mossot

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