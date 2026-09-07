Visitez ce château du XVIe siècle et son parc arboré !, Château de Montjaux, Montjaux

Informations pratiques

Visitez ce château du XVIe siècle et son parc arboré ! 19 et 20 septembre Château de Montjaux Aveyron

7€. Tarif de groupe possible à partir de 10 personnes. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du château de Montjaux

Découvrez l’intérieur richement meublé du château de Montjaux ainsi que ses jardins à la française, lors d’une visite guidée exceptionnelle assurée par les propriétaires eux-mêmes.

Château de Montjaux Route du château, 12490 Montjaux Montjaux 12490 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 54 95 85 »}] Ce château du XVIe siècle est situé en bord de route Saint-Afrique-Rodez. Nomé « château mineur » par rapport au « château vieux » sur la colline Montjaux (Mons Jovis), ce bâtiment quadrangulaire classique en grès gris rosé surmonté de 4 tours est entouré d’un beau jardin à la française avec ses tilleuls tricentenaires et son cadran solaire de 1771. À l’intérieur, les cheminées monumentales ont été retouchées au XIXe siècle, et décorées de peinture au XXe. Route Saint-Afrique-Rodez ou Millau-Montjaux par la vallée du Tarn.

Découvrez l’intérieur remarquablement meublé du château de Montjaux ainsi que ses jardins à la française lors d’une visite guidée organisée par les propriétaires des lieux.

©Mossot