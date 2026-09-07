Visitez l’église Saint-André de Lahitte !, Église Saint-André, Lahitte

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-André de Lahitte ! Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-André Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir cette église et admirer son clocher-tour, probablement édifié au XIIIe siècle, ainsi que sa nef, construite vers 1860.

À l’intérieur, vous pourrez notamment observer un tabernacle entouré de quatre statuettes ainsi que plusieurs tableaux datant du XVIIIe siècle.

Église Saint-André Bourg, 32810 Lahitte Lahitte 32810 Gers Occitanie 05 62 65 65 11 https://lahitte-gers.fr/ Du château médiéval de la famille du Cos de la Hitte, seules subsistent une salle et la tour, construite vers le XIIIe siècle, le reste ayant été détruit durant les guerres de Religion. Aux alentours de 1860, une nouvelle église est construite sur l’emplacement de l’ancien château, la tour est transformée en clocher et la salle restante devient la nef, de ce fait non orientée.

Venez admirer son clocher-tour datant probablement du XIIIe siècle et sa nef, accolée vers 1860.

© Michel Carrossio, Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne