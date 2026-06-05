Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val
Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val samedi 13 juin 2026.
Le Mesnil-au-Val
Visitez Les jardins de Brucan
65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les jardins déclinent de nombreuses variétés botaniques de collection sur presque 1 ha. Une biodiversité préservée à découvrir autour de l’ancienne ferme. .
65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie +33 6 19 84 41 24 lesjardinsdebrucan@orange.fr
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English : Visitez Les jardins de Brucan
L’événement Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Le Val de Saire
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