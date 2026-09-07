Visitez librement un château du XVIe siècle et ses jardins, Château du Pailly, Le Pailly

Informations pratiques

Visitez librement un château du XVIe siècle et ses jardins 19 et 20 septembre Château du Pailly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir, un superbe château de la Renaissance, ses jardins et son histoire.

Château du Pailly 1 Rue du Breuil de Saint Germain, 52600 Le Pailly, France Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33603844512 http://renaissancechateaudupailly.com Château construit de 1563 à 1570 par Gaspard de Saulx-Tavannes, compagnon d’armes de François Ier. Vendu comme bien national à la Révolution, le château reste propriété privée jusqu’en 1936, date à laquelle il est acquis par la caisse de réassurance agricole contre les accidents de l’est, avant d’être donné à l’État par arrêté du 28 mars 1963. Ce château, témoin de la richesse architecturale de la Renaissance bourguignonne et champenoise, a été édifié à partir d’un ancien château de plaine comprenant un massif donjon de plan barlong du début du XIVe siècle et un ensemble de courtines et de corps de logis dessinant un trapèze irrégulier flanqué à ses angles de tours rondes. Parking accessible en fauteuil roulant. Accès par train avec la gare de Culmont-Chalindrey.

Venez découvrir ou redécouvrir, un superbe château de la Renaissance, ses jardins et son histoire.

©ARCO