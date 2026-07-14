Informations pratiques

Les Achards

Visitez nos entreprises PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)

11, Rue Michel Breton Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 11:30:00

Date(s) :

2026-10-27

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11, Rue Michel Breton Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Visitez nos entreprises PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) Les Achards a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays des Achards