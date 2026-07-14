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AGENDA · Les Achards

Visitez nos entreprises PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) Les Achards

mardi 27 octobre 2026 · Les Achards

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
11, Rue Michel Breton
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Visitez nos entreprises PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment)

11, Rue Michel Breton Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 11:30:00

Date(s) :
2026-10-27

  .

11, Rue Michel Breton Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Visitez nos entreprises PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) Les Achards a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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