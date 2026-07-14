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AGENDA · Les Achards

Visitez nos entreprises Ruchaud Les Achards

jeudi 22 octobre 2026 · Les Achards

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
ZA sud-Est 9, rue Michel Breton
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Visitez nos entreprises Ruchaud

ZA sud-Est 9, rue Michel Breton Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 09:00:00
fin : 2026-10-22 10:15:00

Date(s) :
2026-10-22

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ZA sud-Est 9, rue Michel Breton Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Visitez nos entreprises Ruchaud Les Achards a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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