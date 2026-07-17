Viste de l’ÉgliseSaint-Martin, Église Saint-Martin, Beaurains

Informations pratiques

Viste de l’ÉgliseSaint-Martin Vendredi 18 septembre, 19h00 Église Saint-Martin Pas-de-Calais

Limitée à 120 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Exposition animé – » Église Saint-Martin – un siècle d’histoires «

La sobriété architecturale de l’église Saint Martin cache le lourd héritage d’une longue lignée de descendantes, la première ayant été érigée en l’an 674. De nombreuses reprises les églises de Beaurains furent détruites, démantelées et à chaque de nouveaux érigées sur des lieux différents. A l’occasion du centenaire, le Collectif Mémoire et Patrimoine vous entraine dans les histoires des églises de Beaurains.

Exposition animé par les membres du Collectif » Mémoire et Patrimoine «

Église Saint-Martin place de la fontaine – 62217 Beaurains Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition animé – » Église Saint-Martin – un siècle d’histoires »

© Carte postale « place, église et les écoles » – Broyelle – Houvin