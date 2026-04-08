Viste libre église, Eglise de Saint-Mathurin-sur-Loire, Loire-Authion

Informations pratiques

Viste libre église 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Mathurin-sur-Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Saint-Mathurin-sur-Loire.

Inscrite au titre des monuments historiques, l’église Saint-Mathurin a été construite entre 1840 et 1846 pour répondre à l’essor démographique de la commune. Œuvre de l’architecte angevin Jacques-Louis François-Villers, elle constitue l’un des plus remarquables édifices néoclassiques de la vallée de la Loire.

Son architecture monumentale, son mobilier réalisé par l’École Royale des Arts et Métiers d’Angers et la Porte de la Paix, œuvre contemporaine de l’artiste catalan Josep Grau-Garriga installée en 2012, en font un lieu patrimonial majeur. L’église conserve également plusieurs œuvres d’art et statues anciennes, dont un Saint Roch du XVIe siècle et un Saint Sébastien du XVIIe siècle.

Eglise de Saint-Mathurin-sur-Loire Place de l’église 49250 LOire-Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de l’église de Saint-Mathurin-sur-Loire.