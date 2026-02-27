Vitraillez le blason de la ville de Parthenay Chapelle Saint Charles Parthenay
Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 220 – 220 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Fabrication en vitrail du blason de la ville de Parthenay. José passionné d’héraldique vous aidera à décrypter ce blason, avant de commencer votre travail.
4 places maximum sur réservation. .
Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 79 00 46 contact.vitrauxliryc@gmail.com
