Vitraillez le blason de la ville de Parthenay Chapelle Saint Charles Parthenay

Vitraillez le blason de la ville de Parthenay

Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 220 – 220 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Fabrication en vitrail du blason de la ville de Parthenay. José passionné d’héraldique vous aidera à décrypter ce blason, avant de commencer votre travail.

4 places maximum sur réservation. .

Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 79 00 46 contact.vitrauxliryc@gmail.com

English : Vitraillez le blason de la ville de Parthenay

