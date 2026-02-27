Vitraillez le blason de la ville de Parthenay Chapelle Saint Charles Parthenay

Vitraillez le blason de la ville de Parthenay

Vitraillez le blason de la ville de Parthenay Chapelle Saint Charles Parthenay samedi 7 mars 2026.

Vitraillez le blason de la ville de Parthenay

Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 220 – 220 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Fabrication en vitrail du blason de la ville de Parthenay. José passionné d’héraldique vous aidera à décrypter ce blason, avant de commencer votre travail.
4 places maximum sur réservation.   .

Chapelle Saint Charles 18 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 79 00 46  contact.vitrauxliryc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vitraillez le blason de la ville de Parthenay

L’événement Vitraillez le blason de la ville de Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-02-23 par CC Parthenay Gâtine