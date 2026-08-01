Informations pratiques

Saint-Pierremont

Vitrine du temps

Rue d’Harricourt Saint-Pierremont Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Saisis par une densité singulière du présent, à la fois grave et légère, inscrire en soi l’enchantement éphémère des choses de la vie, une lumière suspendue dans un écrin de verre, des feuilles contorsionnées, un agacement, une perspective.Alain Janssens et Daniela Corradini proposent dans cette exposition des photographies, dessins et collages surgis des vitres du temps de Fontenois, hameau des Ardennes françaises.

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Rue d’Harricourt Saint-Pierremont 08240 Ardennes Grand Est atelier@doublepage.be

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English :

Captivated by a singular intensity of the present—at once serious and lighthearted—to internalize the ephemeral enchantmentof life’s little things—a light suspended in a glass case, twisted leaves, a touch of irritation, a perspective.In this exhibition, Alain Janssens and Daniela Corradini present photographs, drawings, and collages that have emerged from the windows of time in Fontenois, a hamlet in the French Ardennes.

L’événement Vitrine du temps Saint-Pierremont a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme