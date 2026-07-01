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AGENDA · Ligny-le-Châtel

Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Rue de la Maison Dieu Ligny-le-Châtel

samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Maison Dieu · Ligny-le-Châtel

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Maison Dieu
Adresse
Eglise Saint Pierre Saint Paul
Ville
89144 Ligny-le-Châtel
Département
Yonne
Tarif

Ligny-le-Châtel

Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent

Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert du Trio Cordes au vent Viva Espana !   .

Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent

L’événement Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois