Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Rue de la Maison Dieu Ligny-le-Châtel
samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Maison Dieu · Ligny-le-Châtel
Informations pratiques
Ligny-le-Châtel
Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent
Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert du Trio Cordes au vent Viva Espana ! .
Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent
L’événement Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois