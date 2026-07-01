Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Rue de la Maison Dieu Ligny-le-Châtel

samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Maison Dieu · Ligny-le-Châtel

Informations pratiques

Ligny-le-Châtel

Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent

Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert du Trio Cordes au vent Viva Espana ! .

Rue de la Maison Dieu Eglise Saint Pierre Saint Paul Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent

L’événement Viva Espana ! Concert du Trio Cordes au vent Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois