Viva España Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Viva España
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Viva España, soirée espagnole au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
19h Volver de Pedro Almodovar.
21h30 L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Viva España
L’événement Viva España Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme
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