Viva España Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

samedi 8 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Viva España

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Viva España, soirée espagnole au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

19h Volver de Pedro Almodovar.

21h30 L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Viva España

L’événement Viva España Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme