UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Viva España Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

samedi 8 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Viva España Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Cinéma de la Plage
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Viva España

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Viva España, soirée espagnole au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
19h Volver de Pedro Almodovar.
21h30 L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Viva España

L’événement Viva España Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)