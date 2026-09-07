VIVA : Petite odyssée dans un trou noir, La Chappelle de Belle et Houllefort, Belle-et-Houllefort

Informations pratiques

VIVA : Petite odyssée dans un trou noir Mercredi 16 septembre, 18h45 La Chappelle de Belle et Houllefort Pas-de-Calais

Compagnie S-BILD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:45:00+02:00 – 2026-09-16T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:45:00+02:00 – 2026-09-16T19:45:00+02:00

C’est le grand jour.

Un jeune réalisateur de cinéma vient présenter son film au public. L’œuvre de sa vie, un projet-monstre : un film qui sauvegardera tous les souvenirs de l’humanité !

Seulement, cette ambition démesurée l’a dépassé, et le rêve s’est rapidement transformé en naufrage.

C’est donc l’histoire de ce joyeux échec qu’il va nous raconter. Un récit aux allures de road-trip endiablé sur les chemins de la mémoire.

Avec beaucoup d’humour et une énergie débordante, VIVA nous embarque dans une rocambolesque odyssée aussi drôle que profondément humaine.

La Chappelle de Belle et Houllefort Belle et Houllefort Belle-et-Houllefort 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « s-bild@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.30.55.31.62 »}, {« type »: « email », « value »: « pier.bourquin@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 70 91 24 »}]

Théâtre

Jeanne Smith