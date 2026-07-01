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AGENDA · Molesme

VIVALDI les quatre saisons Molesme

dimanche 26 juillet 2026 · Molesme

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Église Sainte Croix de Molesme
Ville
21330 Molesme
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Molesme

VIVALDI les quatre saisons

Église Sainte Croix de Molesme Molesme Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

VIVALDI les quatre saisons   .

Église Sainte Croix de Molesme Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76 

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English : VIVALDI les quatre saisons

L’événement VIVALDI les quatre saisons Molesme a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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