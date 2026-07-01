AGENDA · Molesme
VIVALDI les quatre saisons Molesme
dimanche 26 juillet 2026 · Molesme
Informations pratiques
Molesme
VIVALDI les quatre saisons
Église Sainte Croix de Molesme Molesme Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
VIVALDI les quatre saisons .
Église Sainte Croix de Molesme Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76
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English : VIVALDI les quatre saisons
L’événement VIVALDI les quatre saisons Molesme a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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