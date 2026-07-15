Informations pratiques

« Vivaldi déchaîné »

En se glissant dans le paysage francilien comme des surprises, en bas d’un immeuble ou dans un square, Vivaldines d’Amalia Salle provoque une rencontre inattendue entre danse urbaine et musique baroque. Sur la partition des Quatre Saisons de Vivaldi, les interprètes s’emparent de la matière sonore avec une liberté joyeuse. C’est vif, percutant et entraînant ! Le hip-hop s’engouffre dans les variations musicales avec une inventivité permanente. La rue devient un espace de jeu lumineux, que les danseuses investissent sans retenue, alternant grâce et tempérament. Avec cette pièce pleine d’allant, l’une de ses premières créations, la jeune chorégraphe Amalia Salle insuffle à Vivaldi une modernité éclatante et un plaisir immédiat.

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux dans le cadre de Vivant Monument, la Ville de Bagneux, ICF Habitat, Paris Habitat et l’AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Une chorégraphie d’Amalia Salle, en tournée à Paris et en Île-de-France dans le cadre du Festival paris l’été

Le mardi 04 août 2026

de 19h00 à 19h20

Le mardi 04 août 2026

de 18h00 à 18h20

Le lundi 03 août 2026

de 14h30 à 14h50

Le dimanche 02 août 2026

de 19h00 à 19h20

Le dimanche 02 août 2026

de 18h00 à 18h20

Le samedi 01 août 2026

de 19h00 à 19h20

Le samedi 01 août 2026

de 18h00 à 18h20

Le vendredi 31 juillet 2026

de 20h00 à 20h20

Le vendredi 31 juillet 2026

de 18h00 à 18h20

Le mercredi 29 juillet 2026

de 17h30 à 17h50

Le mercredi 29 juillet 2026

de 19h30 à 19h50

Le mercredi 15 juillet 2026

de 19h00 à 19h20

Le mercredi 15 juillet 2026

de 16h00 à 16h20

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-04T22:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T16:20:00+02:00;2026-07-15T19:00:00+02:00_2026-07-15T19:20:00+02:00;2026-07-29T17:30:00+02:00_2026-07-29T17:50:00+02:00;2026-07-29T19:30:00+02:00_2026-07-29T19:50:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T18:20:00+02:00;2026-07-31T20:00:00+02:00_2026-07-31T20:20:00+02:00;2026-08-01T18:00:00+02:00_2026-08-01T18:20:00+02:00;2026-08-01T19:00:00+02:00_2026-08-01T19:20:00+02:00;2026-08-02T18:00:00+02:00_2026-08-02T18:20:00+02:00;2026-08-02T19:00:00+02:00_2026-08-02T19:20:00+02:00;2026-08-03T14:30:00+02:00_2026-08-03T14:50:00+02:00;2026-08-04T18:00:00+02:00_2026-08-04T18:20:00+02:00;2026-08-04T19:00:00+02:00_2026-08-04T19:20:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/vivaldines



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