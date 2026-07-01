Informations pratiques

« Énergies au féminin »

Dans un double programme flamboyant, le Festival Paris l’été célèbre le talent au féminin dans le Forum, ancienne salle de bal du Palais de la Porte Dorée. Amalia Salle, façonne, avec un hip-hop hybride et sur mesure, Les Quatre Saisons de Vivaldi, habitées par cinq danseuses entraînantes. Pour l’une de ses premières créations, la jeune chorégraphe mêle danse urbaine et musique baroque : un pari réussi. Pièce à vif et joyeuse, Vivaldines déploie un éclat de modernité enivrant.

Quant à STUCK, Mounia Nassangar, icône internationale du whacking, signe sa première pièce chorégraphique. Par le prisme du sensible, elle y dévoile, avec un regard très singulier, la culture de ce style né aux États-Unis dans les années 1970, sur les rythmes funk et disco. Portées par leurs histoires personnelles, cinq interprètes aux corps puissants incarnent la mémoire vive d’une pratique d’urgence, née de l’oppression.

En partenariat avec le Palais de la Porte Dorée

Vivaldines – Amalia Salle / STUCK – Mounia Nassangar

Du samedi 25 juillet 2026 au lundi 27 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h05

payant

Tarif B

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T20:05:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T17:05:00+02:00;2026-07-26T16:00:00+02:00_2026-07-26T17:05:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/vivaldines-stuck



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