VIVANTES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

VIVANTES Vendredi 20 mars 2026, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00 – 2026-03-20T22:00:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00 – 2026-03-20T22:00:00

C’est le jour du printemps, la fin de l’hiver et le temps du renouveau.

À cet endroit où le vivant reprend ses droits, les artistes feront résonner tout un programme autour de la création féminine. Compositions musicales et

lectures s’entremêleront pour tisser des parcours de femmes compositrices et autrices. Qu’elles aient été méconnues en leur temps, ou vivantes à notre époque, leurs compositions animeront cette soirée, interprétées par des artistes engagés.

Cette soirée fait écho à la journée internationale des droits des femmes.

Au programme :

Joséphine Stephenson – Mel Bonis – Lisa Lehmann

Avec Isabelle de Brion, chant, Mathilde Giroux, piano, Ella Mundinger, violon, Ursula Richter, violoncelle, Tiphaine Ferrié, Flûte

Et la participation des élèves des cours de théâtre municipaux de Jean-Philippe Pertuit

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/vivantes-2 »}]

Concert et lecture @rawpixel