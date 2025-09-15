VIVARIUMS Barre-des-Cévennes

VIVARIUMS Barre-des-Cévennes mercredi 13 mai 2026.

VIVARIUMS

Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Vivariums mêle télé-réalité et documentaire animalier pour observer des « insectes humains » dans un décor artificiel. Une expérience intrigante, drôle et dérangeante sur nos comportements sociaux. Dès 8 ans 1h Tarifs 12 / 10 / 6 €. Jauge très limitée Réservation fortement conseillée

[Vivariums], c’est une pièce à mi-chemin entre la télé-réalité et le documentaire entomologique une voix-off, un dispositif d’observation et une intrusion dans l’intimité de ses participant⸱es. Le trajet de la pièce propose au public de rencontrer des archétypes d’insectes dans un environnement artificiel, de leur donner la parole, pour le meilleur et pour le pire.

Attention, la jauge est très limitée, les réservations sont plus que vivement conseillées.

Envie d’aller plus loin ? Animation insectes par le Parc National des Cévennes 16h.

Organisé en partenariat avec le Parc National des Cévennes et la mairie de Barre des Cévennes

Dès 8 ans 1h 12 / 10 / 6 € .

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Vivariums combines reality TV and animal documentary to observe « human insects » in an artificial setting. An intriguing, funny and disturbing experiment in social behavior. Ages 8 and up ? 1h ? Price: 12 / 10 / 6 ? Very limited capacity ? Reservations strongly advised

German :

Vivariums vermischt Reality-TV und Tierdokumentation, um « menschliche Insekten » in einer künstlichen Umgebung zu beobachten. Eine faszinierende, lustige und verstörende Erfahrung über unser Sozialverhalten. Ab 8 Jahren ? 1 Stunde ? Tarife: 12 / 10 / 6 ? Sehr begrenzte Zuschauerzahl ? Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Vivariums mescola reality TV e documentari sugli animali per osservare gli « insetti umani » in un ambiente artificiale. Un esperimento intrigante, divertente e inquietante sul nostro comportamento sociale. A partire dagli 8 anni ? 1 ora ? Prezzo: 12 / 10 / 6 ? Capacità molto limitata ? Si consiglia vivamente la prenotazione

Espanol :

Vivariums mezcla la telerrealidad y el documental de animales para observar « insectos humanos » en un entorno artificial. Un experimento intrigante, divertido e inquietante sobre nuestro comportamiento social. A partir de 8 años ? 1 hora ? Precio: 12 / 10 / 6 ? Aforo muy limitado ? Se recomienda reservar

L’événement VIVARIUMS Barre-des-Cévennes a été mis à jour le 2025-09-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes