VIVE Festival Les infaillibles Creil

VIVE Festival Les infaillibles Creil samedi 7 février 2026.

VIVE Festival Les infaillibles

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 12.5 – 12.5 –

12.5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Spectacle | Théâtre | 13 ans et +

Super­lune José­phine Chaf­fin et Clément Cara­bé­dian

La première fois, Anaïs réci­tait une fable. 20 ans plus tard, elle accuse son père, le chef étoilé Louis Lacas­cade, d’avoir abusé d’elle.

Spec­­tacle programmé par la Commis­­sion Jeunes

Spectacle | Théâtre | 13 ans et +

Super­lune José­phine Chaf­fin et Clément Cara­bé­dian

La première fois, Anaïs réci­tait une fable. 20 ans plus tard, elle accuse son père, le chef étoilé Louis Lacas­cade, d’avoir abusé d’elle. Au gré des témoi­gnages, nous plon­geons dans un engre­nage complexe. La passion commune pour la cuisine et l’amour fami­lial se fondent aux violences, presque indis­so­ciables.

Le récit choral qui se déploie dans cette cour d’as­sises permet d’in­ter­ro­ger, avec nuance et inten­sité, ce duel entre le silence et la parole. Le chemin est long Anaïs découvre que les non-dits contre lesquels elle se bat sont un héri­tage. Il lui faut déman­te­ler l’omerta qui struc­ture sa famille entière.

Pour Anaïs qui était si vive, reprendre la parole devient une ques­tion de vie ou de mort. Du silence à la parole, de la cuisine au tribu­nal c’est un parcours épique, celui d’une héroïne moderne.

Spec­­tacle programmé par la Commis­­sion Jeunes 12.5 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Spectacle | Théâtre | 13 ans et +

Supermoon ? Joséphine Chaffin and Clément Carabédian

The first time, Anaïs recited a fable. 20 years later, she accuses her father, Michelin-starred chef Louis Lacascade, of abusing her.

Show programmed by the Commission Jeunes

German :

Aufführung | Theater | 13 Jahre und mehr

Supermond ? Joséphine Chaffin und Clément Carabédian

Beim ersten Mal trug Anaïs eine Fabel vor. 20 Jahre später beschuldigt sie ihren Vater, den Sternekoch Louis Lacascade, sie missbraucht zu haben.

Von der Jugendkommission programmierte Aufführung

Italiano :

Spettacolo | Teatro | Dai 13 anni in su

Supermoon? Joséphine Chaffin e Clément Carabédian

La prima volta che Anaïs recita una favola. 20 anni dopo, accusa il padre, lo chef stellato Louis Lacascade, di aver abusato di lei.

Spettacolo programmato dalla Commissione Giovani

Espanol :

Espectáculo | Teatro | A partir de 13 años

Superluna ? Joséphine Chaffin y Clément Carabédian

La primera vez que Anaïs recitó una fábula. 20 años después, acusa a su padre, el chef Louis Lacascade, galardonado con una estrella Michelin, de haber abusado de ella.

Espectáculo programado por la Commission Jeunes

L’événement VIVE Festival Les infaillibles Creil a été mis à jour le 2025-07-22 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme