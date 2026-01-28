Vive la Révolution ! Visite-spectacle

En ce jour de liesse, un groupe de citoyens hétéroclites de la 1ère République se retrouvent dans les jardins du Palais-Royal, non loin de là où Camille Desmoulins harangua la foule le 12 Juillet 1789 avant la célèbre prise de la Bastille. Ensemble, ils s’invectivent et se disputent parfois, échangeant leurs points de vue sur ces cinq années révolutionnaires qui viennent de s’écouler et leurs espoirs pour cette République naissante. Cette joyeuse troupe se met alors en marche pour revivre les grandes étapes de la Révolution Française, du Serment du Jeu de Paume à la prise des Tuileries, en passant par l’exécution de Louis XVI place de la Concorde.

Après le succès de « Légendes de l’île de la Cité » puis « Sur les traces des Communards », découvrez cet été le 3e spectacle de la troupe des Mystères du Vieux Paris ! Cette toute nouvelle visite-spectacle vous entraînera dans le cœur de Paris pour découvrir la Grande Révolution de 1789 racontée par ceux qui l’ont faite. Une balade immersive et musicale pour redécouvrir les origines de notre république. Ah ! Ça ira !

9 Thermidor de l’An II. Citoyens, la tête de Robespierre est tombée ! La Nation est débarrassée du « Tyran » et tourne à présent une nouvelle page de son Histoire.

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant – de 12 ans : 15€

adulte : 25€ Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/vive-la-revolution-visite-spectacle/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



