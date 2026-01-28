Vive le sport ! The Freshman Foyer rural Rougemont-le-Château

Vive le sport ! The Freshman

Foyer rural 20 rue de Masevaux Rougemont-le-Château Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Harold Lamb est la risée du collège. Une victoire inattendue au match de foot va lui permettre de changer sa réputation.

Dès 8 ans, réservation obligatoire .

Foyer rural 20 rue de Masevaux Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vive le sport ! The Freshman

L’événement Vive le sport ! The Freshman Rougemont-le-Château a été mis à jour le 2026-01-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)