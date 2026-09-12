Vivement qu’on meure, Théâtre du Cyclope, Nantes
samedi 12 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Vivement qu’on meure 12 et 13 décembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique
De 10,50 € à 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:00:00+01:00
Ce spectacle est l’histoire loufoque, aussi absurde que touchante, de sa quête. Depuis la décès de sa chèvre: Chèvrefeuille, elle veut absolument savoir où vont les mortspour arriver à profiter de la vie en toute sérénité !
Aidée de son seul ami Brendo, elle va croiser une galerie de personnages aussi barrés qu’elle : une chamane étrange,un standardiste Mexicain, Frida Kahlo…
Plus il y a de danger, plus elle s’amuse !
Si vous aussi vous pensez mourir un jour, la réponse à cette question universelle peut vous intéresser.
Y arrivera-t-elle ?
À partir de 5 ans | Durée : 1h
Compagnie : Lezartprod
Auteur.ice : Marox
Mise en scène : Yto
Comédienn.e : Marox
Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
La quête vitale de Marox : Où est partie Chèvrefeuille, sa chèvre préférée, à sa mort ? nantes nantes métropole
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