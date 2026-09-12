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Vivement qu’on meure, Théâtre du Cyclope, Nantes

samedi 12 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes

Vivement qu’on meure, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Théâtre du Cyclope
Adresse
82 rue du Maréchal Joffre, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 10,50 € à 15 €

Vivement qu’on meure 12 et 13 décembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 10,50 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:00:00+01:00

Ce spectacle est l’histoire loufoque, aussi absurde que touchante, de sa quête. Depuis la décès de sa chèvre: Chèvrefeuille, elle veut absolument savoir où vont les mortspour arriver à profiter de la vie en toute sérénité !
Aidée de son seul ami Brendo, elle va croiser une galerie de personnages aussi barrés qu’elle : une chamane étrange,un standardiste Mexicain, Frida Kahlo…
Plus il y a de danger, plus elle s’amuse !
Si vous aussi vous pensez mourir un jour, la réponse à cette question universelle peut vous intéresser.
Y arrivera-t-elle ?

À partir de 5 ans | Durée : 1h

Compagnie : Lezartprod
Auteur.ice : Marox
Mise en scène : Yto
Comédienn.e : Marox

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
La quête vitale de Marox : Où est partie Chèvrefeuille, sa chèvre préférée, à sa mort ? nantes nantes métropole

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