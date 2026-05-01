Walbourg

Vivez l’histoire autrement

Rue de l’Église Walbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion de la 81ème journée de l’Armistice, plongez au cœur de l’histoire de notre région de 1870 à 1945 au musée, découvrez le fonctionnement de la célèbre machine Enigma et partagez des moments conviviaux avec les bénévoles du musée autour de notre patrimoine.

À l’occasion de la 81ème journée de l’Armistice, plongez au cœur de l’histoire de notre région de 1870 à 1945 au musée, découvrez le fonctionnement de la célèbre machine Enigma et partagez des moments conviviaux avec les bénévoles du musée autour de notre patrimoine.

Inventée en 1919, Enigma fut adoptée par la Kriegsmarine en 1926 puis par la Wehrmacht en 1928. Grâce aux milliards de combinaisons possibles, les Allemands avaient une confiance aveugle en leur machine. Ils n’ont appris que dans les années 1970, et avec stupeur, qu’une grande partie de leurs messages secrets avaient été décodés et avaient permis aux alliés de remporter, entre autres, la bataille de l’Atlantique et de battre l’Afrika Korps puis fut très utile lors des débarquements en Provence et en Normandie. Bar ouvert et petite restauration sur place. 0 .

Rue de l’Église Walbourg 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 93 36 nagel.anais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the 81st Armistice Day, immerse yourself in the history of our region from 1870 to 1945 at the museum, discover how the famous Enigma machine worked and share convivial moments with museum volunteers around our heritage.

L’événement Vivez l’histoire autrement Walbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte