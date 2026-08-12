Vivez une expérience autour de l’oeuvre de Laurent Valera Lac de Génos (42.805575, 0.404979) Génos

Informations pratiques

Génos

Vivez une expérience autour de l’oeuvre de Laurent Valera

Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18 16:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Autour de l’installation Figures de passage , en présence de l’artiste Laurent Valera qui en assurera la médiation, Catherine Milou, chercheuse à LEREPS Toulouse, accompagnera ce temps d’immersion et animera un échange collectif autour de l’expérience vécue et des ressentis. Ce moment de partage sera prolongé par un goûter sur place.

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Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Focusing on the installation Figures de passage, with artist Laurent Valera in attendance to lead the discussion, Catherine Milou, a researcher at LEREPS Toulouse, will guide this immersive experience and facilitate a group discussion about participants’ experiences and reflections. This shared experience will be followed by light refreshments on site.

L’événement Vivez une expérience autour de l’oeuvre de Laurent Valera Génos a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65