Viving Vannes Le Chorus, Vannes Vannes 7 – 9 mars

Le salon Habitat et Immobilier Viving s’installe à Vannes du 7 au 9 mars 2026, pour un rendez-vous dédié à l’habitat, à l’immobilier et à l’aménagement

Référence pour tous les porteurs de projets maison et immobilier, Viving fait escale à Vannes, au Chorus. Organisé par GL events Exhibitions, du 7 au 9 mars, plus de 160 professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement partagent leur expertise, présentent leurs solutions et accompagnent les visiteurs à chaque étape de leurs projets. Pendant 3 jours, le salon met en avant les tendances, innovations et savoir-faire du secteur de l’habitat grâce à une sélection d’experts locaux. Un temps fort, placé sous le signe du conseil, de l’échange et de la concrétisation de projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-09T17:00:00.000+01:00

1



Le Chorus, Vannes 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes Sud-Ouest – Conleau Vannes 56000 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

