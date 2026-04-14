Vivre Nature à St Jean du Pin, Foyer Communal Saint Jean du pin, Saint-Jean-du-Pin

Vivre Nature à St Jean du Pin Samedi 18 avril, 11h00 Foyer Communal Saint Jean du pin Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Vivre Nature à Saint-Jean-du-Pin

Une journée pour célébrer la biodiversité et les saveurs locales !

Samedi 18 avril, plongez au cœur de la nature et des circuits courts à l’occasion de la journée « Vivre Nature » à Saint-Jean-du-Pin. En partenariat avec le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) d’Alès Agglomération, cet événement est une invitation à découvrir, échanger et savourer les richesses de notre territoire.

Au programme :

11h00 – 17h00 : Expositions et animations en continu

Lâcher de livres avec l’association Voyages culturels : Échangez vos livres sur la nature, le jardinage et la cuisine locale.Livres et jeux autour des plantes aromatiques : Découvrez des ouvrages et des activités ludiques pour toute la famille.

: Échangez vos livres sur la nature, le jardinage et la cuisine locale.Livres et jeux autour des plantes aromatiques : Découvrez des ouvrages et des activités ludiques pour toute la famille. Projection : « Chroniques végétales » – Un voyage visuel à travers les plantes et leurs usages culinaires et médicinaux.

– Un voyage visuel à travers les plantes et leurs usages culinaires et médicinaux. Troc de plantes : Apportez vos boutures, graines ou plantes à échanger pour enrichir votre jardin et favoriser la biodiversité locale.

12h30 : Apéro-repas

Dégustation de produits locaux et de spécialités préparées avec des ingrédients de saison.

À partir de 14h00 : Ateliers créatifs et culinaires

Atelier Tataki Zome : Initiez-vous à l’art des impressions végétales sur tissu avec des plantes locales. Un moyen original de découvrir la richesse des couleurs naturelles.

: Initiez-vous à l’art des impressions végétales sur tissu avec des plantes locales. Un moyen original de découvrir la richesse des couleurs naturelles. 14h00 : Lancement de la « Soupe au caillou » : Une animation participative où chacun apporte un légume pour composer une soupe collective, symbolisant le partage et la convivialité.

: Une animation participative où chacun apporte un légume pour composer une soupe collective, symbolisant le partage et la convivialité. 14h30 : Conférence « Réussir son jardin d’aromatiques en Cévennes » : Conseils pratiques pour cultiver basilic, thym, romarin et autres herbes, avec des intervenants locaux engagés.

À partir de 14h30 : Atelier culinaire avec Nathalie THIEBLEMONT Chef et Diététicienne

« Cuisiner avec les aromatiques » : Préparez des recettes simples avec des herbes fraîches, pour découvrir le goût et les bienfaits des plantes locales.

16h00 : « Mythes et images autour des aromatiques » : Un voyage conté à travers les légendes et les usages traditionnels des plantes.

17h00 : Dégustation de la « Soupe au caillou » : Moment convivial pour goûter le résultat de l’atelier collectif et échanger autour des recettes locales.

17h30 : Apéro-Concert « Les P’tits Gars laids »

Renseignements et inscriptions aux ateliers: amappanierpininque@gmail.com

Clôturez la journée en musique avec un beau groupe local, autour d’un verre de jus de fruits ou de vin produit dans les Cévennes !!!

Foyer Communal Saint Jean du pin Route de Générargues Saint Jean du Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « amappanierpinique@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:amappanierpininque@gmail.com »}]

Mangeons Bon, Jardinons Bien Saint Jean du Pin Mangeons Bon