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Vivre sa Nature – Bracelet en fibres de yucca et sureau, 37250 Veigné, France, Veigné

dimanche 20 septembre 2026 · 37250 Veigné, France · Veigné

Vivre sa Nature – Bracelet en fibres de yucca et sureau, 37250 Veigné, France, Veigné

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
37250 Veigné, France
Adresse
37250 Veigné, France
Ville
37250 Veigné
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Tarifs : Tarif 49€ ; Tarif enfant

Vivre sa Nature – Bracelet en fibres de yucca et sureau Dimanche 20 septembre, 16h30 37250 Veigné, France Indre-et-Loire

Tarifs : Tarif 49€ ; Tarif enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Après avoir présenté le yucca et le sureau et toutes les utilisations que l’on peut en faire, vous apprendrez a réaliser un bracelet ou un collier (façon cravate américaine) en fibres de yucca. Après avoir extrait les fibres de la plante, vous réaliserez une cordelette qui servira de base a votre bracelet. Vous fabriquerez de petits cylindres de sureau récolté sur place qui habilleront votre bracelet selon vos envies : dimensions, couleurs, matière…

L’atelier se déroule dans un environnement champêtre mêlant forêt et prairie. 

À l’issue de cette journée, vous aurez appris à reconnaître le yucca, le sureau et la cardère , les trois plantes qui vous seront présentées pendant l’atelier. Vous connaîtrez les utilisations artisanales et culinaires de ces trois plantes et serez à même de reproduire les gestes pour réaliser de nouveaux bracelets ou colliers.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Animateur nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bracelet-en-fibres-de-yucca-et-sureau-6564

37250 Veigné, France 37250 Veigné, France Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bracelet-en-fibres-de-yucca-et-sureau-6564 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bracelet-en-fibres-de-yucca-et-sureau-6564 »}]
Bracelet artisanal en fibres de yucca et sureau