Vogue à Chadron Chadron
samedi 8 août 2026 · Chadron
Informations pratiques
Chadron
Vogue à Chadron
Le bourg Chadron Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Animations diverses: repas, fanfare, pétanque, olympiades..
Buvette et snack tout le week-end.
Jeu gonflable pour enfants et ventriglisse.
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Le bourg Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Various activities: meals, marching band, pétanque, Olympic-style games…
Refreshments and snacks available all weekend.
Inflatable play area for children and a water slide.
L’événement Vogue à Chadron Chadron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal