UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chadron

Vogue à Chadron Chadron

samedi 8 août 2026 · Chadron

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Le bourg
Ville
43150 Chadron
Département
Haute-Loire
Tarif

Chadron

Vogue à Chadron

Le bourg Chadron Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Animations diverses: repas, fanfare, pétanque, olympiades..
Buvette et snack tout le week-end.
Jeu gonflable pour enfants et ventriglisse.
  .

Le bourg Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Various activities: meals, marching band, pétanque, Olympic-style games…
Refreshments and snacks available all weekend.
Inflatable play area for children and a water slide.

L’événement Vogue à Chadron Chadron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal