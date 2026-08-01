Informations pratiques

Chadron

Vogue à Chadron

Le bourg Chadron Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Animations diverses: repas, fanfare, pétanque, olympiades..

Buvette et snack tout le week-end.

Jeu gonflable pour enfants et ventriglisse.

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Le bourg Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Various activities: meals, marching band, pétanque, Olympic-style games…

Refreshments and snacks available all weekend.

Inflatable play area for children and a water slide.

L’événement Vogue à Chadron Chadron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal