Vogue à la Chapelle d’Aurec La Chapelle-d’Aurec vendredi 6 mars 2026.
place de la Mairie La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
A l’occasion de l’inauguration de la vogue de la Chapelle d’Aurec, plongez dans une ambiance de fête foraine !
Entre jeux et manèges pour le plaisir de tous.
place de la Mairie La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
For the inauguration of the Chapelle d?Aurec vogue, immerse yourself in a funfair atmosphere!
Games and rides for all to enjoy.
