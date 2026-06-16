Freycenet-la-Tour

Vogue annuelle

Le bourg Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Animations tout au long du week-end pour la fête annuelle du village. Restauration sur place tout le week-end.

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Le bourg Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Entertainment all weekend long for the annual village festival. Catering on site all weekend.

L’événement Vogue annuelle Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal