Vogue annuelle Freycenet-la-Tour
Vogue annuelle Freycenet-la-Tour samedi 4 juillet 2026.
Freycenet-la-Tour
Vogue annuelle
Le bourg Freycenet-la-Tour Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Animations tout au long du week-end pour la fête annuelle du village. Restauration sur place tout le week-end.
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Le bourg Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Entertainment all weekend long for the annual village festival. Catering on site all weekend.
L’événement Vogue annuelle Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal