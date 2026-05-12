Vogue d’Aurel Aurel
Vogue d’Aurel Aurel dimanche 26 juillet 2026.
Aurel
Vogue d’Aurel
Place du village Aurel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 14h concours de pétanque en triplette. Repas et Bal.
Lundi 14h concours de boules Lyonnaises (3 parties). Pétanque en doublette. Repas et bal.
.
Place du village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 80 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday: 2 p.m. triplet pétanque competition. Meal and ball.
Monday: 2pm Boules Lyonnaises competition (3 games). Pétanque doubles. Meal and ball.
L’événement Vogue d’Aurel Aurel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme