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Vogue d’Aurel Aurel

Vogue d’Aurel Aurel dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 26340 Aurel

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Aurel

Vogue d’Aurel

Place du village Aurel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-26

Dimanche 14h concours de pétanque en triplette. Repas et Bal.
Lundi 14h concours de boules Lyonnaises (3 parties). Pétanque en doublette. Repas et bal.
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Place du village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 80 84 69 

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English :

Sunday: 2 p.m. triplet pétanque competition. Meal and ball.
Monday: 2pm Boules Lyonnaises competition (3 games). Pétanque doubles. Meal and ball.

L’événement Vogue d’Aurel Aurel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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