Vogue de Beaulieu Beaulieu
vendredi 7 août 2026 · Beaulieu
Informations pratiques
Beaulieu
Vogue de Beaulieu
Village Beaulieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Venez profiter des nombreuses animations organisées par les associations.
Et tout le week-end, retrouvez la fête foraine dans le village, buvette et restauration rapide.
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Village Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 53 60
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English :
Come and enjoy the many events organized by the associations.
And all weekend long, there’s a funfair in the village, with refreshments and fast food.
L’événement Vogue de Beaulieu Beaulieu a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay