AGENDA · Malrevers
Vogue de Malrevers Malrevers
samedi 1 août 2026 · Malrevers
Informations pratiques
Malrevers
Vogue de Malrevers
Terrain de pétanque Malrevers Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Venez faire la fête à Malrevers les 1er et 2 août !
Un week-end riche en animations vous attend !
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Terrain de pétanque Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 45 12 81
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English :
Come celebrate in Malrevers on August 1 and 2!
A weekend packed with activities awaits you!
L’événement Vogue de Malrevers Malrevers a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay