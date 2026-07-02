Informations pratiques

Malrevers

Vogue de Malrevers

Terrain de pétanque Malrevers Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Venez faire la fête à Malrevers les 1er et 2 août !

Un week-end riche en animations vous attend !

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Terrain de pétanque Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 45 12 81

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English :

Come celebrate in Malrevers on August 1 and 2!

A weekend packed with activities awaits you!

L’événement Vogue de Malrevers Malrevers a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay