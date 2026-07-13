Informations pratiques

Pontaix

Vogue de Pontaix

Pontaix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de pétanque en journée.

Concert en soirée.

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Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 82 84 69

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English :

Pétanque tournament during the day.

Concert in the evening.

L’événement Vogue de Pontaix Pontaix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois