AGENDA · Pontaix
Vogue de Pontaix Pontaix
samedi 15 août 2026 · Pontaix
Informations pratiques
Pontaix
Vogue de Pontaix
Pontaix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concours de pétanque en journée.
Concert en soirée.
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Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 82 84 69
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English :
Pétanque tournament during the day.
Concert in the evening.
L’événement Vogue de Pontaix Pontaix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois